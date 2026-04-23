الكشف عن المستهدفين من حصر أراضيهم لتقنين أوضاعهم بالوادي الجديد

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتذليل كافة العقبات أمام ملفات تقنين الأوضاع.

وعقد اللواء ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، لقاءً جماهيرياً موسعاً مع أهالي قرية "المنيرة"، بحضور محمد عبدالتواب عبدالناصح رئيس القرية، ومسؤلى التقنين ، والاملاك ، واستصلاح الاراضى ، والحصر، بالمركز، وذلك للاستماع إلى مطالبهم وبحث مشكلات المزارعين بالقرية.



​حصر وتقنين أوضاع واضعي اليد



​وخلال اللقاء، شدد اللواء على أهمية إسراع المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية بتسجيل بياناتهم لدى الوحدة المحلية، موضحاً أن المستهدفين من هذا الحصر هم:



​المواطنون الذين قاموا بشراء أراضٍ من مستثمرين "من الباطن" وليس لهم سجلات رسمية بالمحافظة.



​الحالات التي سقطت أسماؤهم من المنظومة الإلكترونية رغم وجود ملفات سابقة لهم.



وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار ملكياتهم تحت مظلة القانون، مشيراً إلى أن الدولة تفتح ذراعيها لكل من يرغب في سلك الطرق القانونية السليمة.

الاستماع لشكاوى المزارعين



​وفي سياق متصل، فتح رئيس المركز باب النقاش للاستماع إلى كافة الشكاوى المتعلقة بالقطاع الزراعي في القرية، حيث قام بشرح مفصل للآليات القانونية المتبعة لتسوية المنازعات وتوفيق الأوضاع بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي وتنمية القرية.

​وفي ختام اللقاء، وعد اللواء ياسر كمال الدين برفع كافة المشكلات والمطالب التي تم عرضها إلى حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته لتوفير حياة كريمة للمواطنين وحل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن



وفي لفتة تقديرية، أثنى اللواء ياسر كمال الدين على الجهود المبذولة من قبل رئيس قرية المنيرة، مشيداً بتواجده المستمر وسط المواطنين وحرصه على حل مشكلاتهم بأسلوب راقٍ ومهني، مؤكداً أن هذا النموذج من العمل الميداني هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل المحلي والوصول بالخدمات لمستحقيها.