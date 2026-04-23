ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33353 طن تشمل : 1372 طن يوريا و 6750 طن علف بنجر و 196 طن ملح معبأ و 25035 طن بضائع متنوعة .

كما أشار إلى أن قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67737 طن تشمل : 11863 طن قمح و 925 طن خشب زان و 6500 طن خردة و 22400 طن ذرة و 7500 طن فول صويا و 3400 طن زيت طعام و 2218 طن حديد و 2931 طن حمص و 10000 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 834 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 515 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3253 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 106989 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26621 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2383 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6642 حركة .