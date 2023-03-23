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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشرح المفصل بخصوص مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل بخصوص مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

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جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إحياء العاصمة الإدارية الجديدة

وكان من ضمن الشرح الذي استمع إليه الرئيس هو حصول مسجد مصر الكبير على 3 شهادات دولية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والأولى في وجود أكبر منبر في العالم بارتفاع 16 مترا، مصنوع يدويا من أجود أنواع الخشب.

وحصدت النجفة الرئيسية لـ مسجد مصر الكبير على شهادتين دوليتين من موسوعة جينيس للأرقام المصرية، بكونها أثقل نجفة بالعالم بوزن 50 طن، وأكبر نجفة بقطر 22 متر وعلى 4 أدوار.

ويضم المركز الثقافي الإسلامي أكبر مسجد في أفريقيا ويحمل إسم “مسجد مصر” ويسع 130 ألف مصلي، ويضم مكتبة كبيرة جدا بها عدد كبير من الكتب تحتوي على تعاليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأيضا تفسيرها، وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية،

ويعد هذا المركز فخر للإسلام والمسلمين أمام العالم بأكمله، ومازال السعي وراء تطوير هذا المركز أكثر من ذلك في المستقبل القريب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العاصمة الادارية شهادات دولية

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