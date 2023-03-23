عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

 الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية

 الرئيس السيسي
 الرئيس السيسي

 افتتح  الرئيس السيسي مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية،  وتبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .  


 وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمال والمواطنين فى سحور أولى ليالي شهر رمضان، من العاصمة الإدارية الجديدة.   

ويعتبر مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والإجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية الهامة في مصر وأفريقيا أيضًا، ويبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي علي 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

السيسي العاصمة الادارية المسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

اعتبرتها عتاب محبين.. قصة تهديد نجم الهلال بالقتل ووعده بالتأهل أمام الأهلي

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

معجزة ربانية تحدث فى أول ليلة فى رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة قبل الفجر

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

مشروب في رمضان لفقدان الوزن ولدعم صحة القلب

عماد الدين حسين: التدريب واقتصاديات الصحف ملفات يجب السعي لها

اتحاد الغرف التجارية: الدولة لديها رصيد استراتيجي يتجاوز عيد الأضحى

الباز: الدولة لا تعادي أو تخاصم أحدا طالما في إطار القانون

البلشي: سأسعى من جانبي للسماح بانضمام صحفيي المواقع الإلكترونية للنقابة

خالد البلشي: وجود نقابة قوية سيتيح المزيد من الخدمات للصحفيين

البلشي: ملف الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية مفتوح أمام النقابة

خالد ميري: لم يلتحق بصاحبة الجلالة منذ 2019 أكثر من 500 صحفي

ترشيحاتنا

أفضل دعاء عند السحور في أول ليلة من رمضان .. احرص عليه

طفرة لاكتشاف الفضاء .. الصين تعلن عن تليسكوب تحت الماء لسبب صادم

مش هقول اسم .. تامر عبد المنعم يكشف عن عملية نصب تعرض لها

اعرف سعر تابلت هواوي MatePad Pro 11 في السعودية

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 23-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الفول والزبادي .. 3 أكلات خفيفة في السحور تشعرك بالشبع

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى فى السحور؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ