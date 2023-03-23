 الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية

افتتح الرئيس السيسي مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية، وتبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمال والمواطنين فى سحور أولى ليالي شهر رمضان، من العاصمة الإدارية الجديدة.



ويعتبر مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والإجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية الهامة في مصر وأفريقيا أيضًا، ويبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي علي 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .