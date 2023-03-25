مفتي الجمهورية يوضح تكليفا إلهيا علينا تنفيذه| فيديو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التكليف الإلهي المستنطق من القرآن الكريم، يؤكد ضرورة السعي في الأرض والكسب الحلال.

وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "كل يوم فتوى"، المذاع على قناة "صدى البلد": "على الإنسان أن يوازن بين عمله وبين عباداته، ويؤدي كلا منها وفق ترتيب الأولويات".

وأضاف شوقي علام: "على الإنسان أن يوازن بين العمل والعبادة؛ بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر".

وواصل شوقي علام حديثه: "الإسلام وضع منظومة متكاملة عن الحقوق التي يتم تقديمها عند التعارض بين شيئين".