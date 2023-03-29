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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية دورية.. تفاصيل

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أعلن المكتب الصحفي لـ الفاتيكان أن البابا فرنسيس دخل مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحوصات طبية دورية، مشيرًا إلى أن موعدها تم تحديدها في وقت سابق.

ويحتفل بابا الفاتيكان، بمرور 10 سنوات على تولي منصبه، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء.

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وحسب موقع “مترو” البريطاني، لم يقدم المكتب الصحفي مزيدًا من التفاصيل حول ماهية الاختبارات. 

ويبدو أن الصور التي التقطت في جمهوره الأسبوعي العام في ساحة القديس بطرس، تظهر فرانسيس منزعجًا أثناء نقله من كرسيه المتحرك إلى سيارة.

يذكر أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان قضى 10 أيام في مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية جراحية.

بابا الفاتيكان يبلغ عمره 86 عاما

ويحمل البابا، الذي يبلغ عمره 86 عاما، جدول أعمال مليء بالأزمات وخطط العمل، التي تشمل إيلاء دور أكبر للنساء داخل الفاتيكان.

الفاتيكان البابا فرنسيس فحوصات فحوصات طبية روما

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