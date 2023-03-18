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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة باريس تبحث مع بابا الفاتيكان أوضاع اللاجئين وأعمال ترميم كاتدرائية «نوتردام»

عمدة باريس
عمدة باريس

أجرى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم السبت مباحثات مع عمدة باريس آن هيدالجو، تناولت أوضاع اللاجئين وأعمال ترميم كاتدرائية "نوتردام" بعد ما يقرب من أربع سنوات من الحريق الذي اندلع بداخلها.

وأشار مركز المعلومات بالفاتيكان إلى أن اللقاء امتد لأربعين دقيقة ناقش خلالها بابا الفاتيكان مع عمدة باريس موضوع اللاجئين وقضايا المناخ وترميم "نوتردام" في باريس على وجه الخصوص.

وكاتدرائية "نوتردام"، التي تم بناؤها بين 1163 و 1345، دمرتها النيران في 15 و 16 أبريل 2019، حيث اندلع حريق خطير في مساحة سطح مبنى الكاتدرائية واجتاحت النيران الجزء العلوي بما في ذلك برجي الجرس والمستدقة المركزية التي انهارت.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال الترميم قبل نهاية العام لإعادة افتتاحها في نهاية عام 2024، بعد دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقًا لمصادر مقربة من عمدة باريس، فقد أشارت هيدالجو في حديثها مع بابا الفاتيكان، إلى قوة وفائدة رسالة البابا في مواجهة المصالح الاقتصادية، وأكدت بشكل خاص على أهمية الترحيب باللاجئين وكيف سمح البابا للكنائس الباريسية بنقل رسالة الانفتاح. 

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