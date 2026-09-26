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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الغد: الموقف المصري يجمع بين الدفاع عن الحقوق المشروعة وطرح حلول سياسية واقعية للأزمات الدولية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
معتز الخصوصي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن كلمة مصر ومشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس حجم الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الرسائل التي طرحتها القاهرة جاءت واضحة ومتكاملة، وتؤكد تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، إلى جانب حرصها على حماية أمنها القومي ودعم استقرار المنطقة، في ظل عالم يشهد تغيرات متلاحقة وتحديات متشابكة.

وقال رئيس حزب الغد إن الحضور المصري في الأمم المتحدة لا يقتصر على عرض المواقف السياسية تجاه الأزمات الراهنة، وإنما يتجاوز ذلك إلى طرح رؤية متكاملة لقضايا التنمية والسلام وإصلاح منظومة العمل الدولي، موضحًا أن مصر أكدت أهمية أن تكون المؤسسات الدولية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن الدولي وحق الشعوب في التنمية والعيش الآمن، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون.

وأضاف موسى أن القضية الفلسطينية تمثل أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام مصر، وأن التأكيد المصري على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يعكس رؤية واضحة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

 أهمية تثبيت وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن مصر تؤكد في تحركها الدبلوماسي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة.

وأوضح رئيس حزب الغد أن ملف الأمن المائي والتنمية المستدامة يمثل كذلك جانبًا مهمًا من الرؤية المصرية، خاصة مع التأكيد على الترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية في القارة الأفريقية، إلى جانب الاهتمام بملفات التغير المناخي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأكد أن مصر تسعى إلى أن تستفيد الدول النامية من التطور التكنولوجي، وألا تتحول الفجوة الرقمية إلى فجوة جديدة تعيق فرص التنمية وتوسيع قاعدة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

واختتم المهندس موسى مصطفى موسى بالتأكيد على أن المشاركة المصرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد استمرار القاهرة في أداء دورها الإقليمي والدولي انطلاقًا من ثوابت واضحة، تجمع بين حماية الأمن القومي، ودعم الاستقرار، والانفتاح على التعاون الدولي، والدفع نحو حلول سياسية للأزمات، مشددًا على أن مصر تمتلك رؤية متوازنة للتعامل مع المتغيرات الدولية، وتحرص على تحويل حضورها الدبلوماسي إلى شراكات وتحركات تسهم في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار.

موسى مصطفى موسى حزب الغد الأمم المتحدة القضايا الإقليمية

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