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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد من جهات التحقيق.. تفاصيل طعن عاطل لصديقه بسلاح أبيض بالمرج

جثة
جثة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على أخر بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكان قد تعدى عاطل على آخر بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ في الصدر إثر إدعاء مشاجرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وآخر مقيم بدائرة القسم لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضـرب باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه في الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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