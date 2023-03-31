أسامة المندوه: الولايات المتحدة تدخلت بشكل مباشر في حرب أكتوبر

أكد الفريق أسامة المندوه ، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل مباشر في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن واشنطن ارسلت طائرات ودبابات لإسرائيل اثناء الحرب.

وقال المندوه، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الشعب الفلسطيني، لن يتنازلوا عن حقهم، كالما بقي فلسطيني واحد على قيد الحياه.

بدءا من معاهدة السلام

وتابع وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن الرئيس السادات كان ذكي، وكان يرغب في عودة فلسطين عربية، بدءا من معاهدة السلام.