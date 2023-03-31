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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي يواصل تراجعه..أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 31 مارس

الدينار الكويتي يواصل
الدينار الكويتي يواصل تراجعه

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31 مارس2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.

انخفض سعر الدينار الكويتى بقيمة 18 قرش فى بنوك مصر والأهلى.

أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.65جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي كالاتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.66جنيه للشراء و 100.65جنيه للبيع مقارنة ب 100.83جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 18 قرش .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

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أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100

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سعر الدولار اليوم في كافة بنوك مصر بمستهل التعاملات


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.66جنيه للشراء و 100.65جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.52جنيه للشراء و 100.93جنيه للبيع مقارنة 100.99جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 6 قروش  .  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  8.21جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

العملات العربية الدينار الكويتي الدينار البحريني الريال السعودى جنيه

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