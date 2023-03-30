سعر الدولار اليوم في كاقة بنوك مصر بمستهل التعاملات

واصل سعر الدولار اليوم استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر.



وبحسب نشرة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليومية، فقد سجل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر اليورو اليوم

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.28 جنيه للشراء و33.52 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.39 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.46 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل الإسترليني 37.80 جنيه للشراء و38.12 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.92 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر العملات العربية اليوم

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه شراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.66 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.



ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم، اجتماعها الثاني لهذا العام لبحث مصير الفائدة، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضي، على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب.



ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، بهدف كبح جماح التضخم، وجذب استثمارات أجنبية.

سعر العملات العربية اليوم

حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية

وعلى صعيد آخر، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، ضوابط وآليات تمكن البنوك من تصدير و استيراد العملات الأجنبية وفق قواعد وأسس معينة، حيث نصت المادة 214 على أن للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.

ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

ويشير إلى أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزي، طبقا للقانون، بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .