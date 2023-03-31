السيطرة على حريق كبير بمحل زيوت بإحدى قرى الدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب في محل مواد غذائية وزيوت بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، وامتدت النيران للطابقين العلويين بالعقار.

وتلقت مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بنشوب حريق هائل في محل بيع مواد غذائية وزيوت بشارع السوق بقرية بطرة.

انتقل ضباط مباحث المركز الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين أن المحل ملك المواطن محمد ب م ، وامتد الحريق لشقتين بالطابقين الثاني والثالث بالعقار، والتهمت النيران محتويات المحل بالكامل عبارة عن مواد تموينية ومواد سريعة الاشتعال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة .