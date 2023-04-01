بينهم مصريين.. السلطات الأمريكية تضبط مهاجرين على الحدود

أعلن عملاء في قطاع سان دييجو لدوريات الحدود بالولايات المتحدة القبض على290 مهاجراً اعتقلوا خلال الـ 13 ساعة الماضية بينما تحاول مجموعات دولية جديدة طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن المهاجرين لم يكونوا من دول تُرى عادة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ولكن من جميع أنحاء العالم.

وشملت جنسيات المهاجرين أيرلندا وإيبيزا وبليز ومصر ونيبال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان.

فيما قالت ديانا إيبارا، موظفة مراقبة حرس الحدود: "عبر المهاجرون الحدود عبر وادي نهر تيخوانا في مجموعات من العشرات يتحدثون جميعًا لغات مختلفة".

وصرح جيراردو جوتيريز، أحد عملاء الجمارك وحماية الحدود: "منذ أسبوع واحد فقط، اضطررنا إلى إنقاذ ستة من الهايتيين في نفس المنطقة التي عبرت فيها هذه الجماعات هذه المرة".

وتابع: 86 ألف مهاجر تم إيقافهم عن عبور الحدود منذ أكتوبر من العام الماضي. وستتم معالجة المهاجرين المحتجزين ثم تسليمهم إلى هيئة إنفاذ جمارك الهجرة أثناء انتظار قرار بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم. قد تستغرق هذه العملية شهورًا وفي بعض الحالات سنوات".