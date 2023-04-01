انطلاق المسابقة الثقافية الرمضانية المتنوعة بمركز شباب الصلاحات بالدقهلية

انطلقت أولي فاعليات المسابقة الثقافية الرمضانية المتنوعة بمركز شباب الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد بمقر مركز الشباب.

حيث جري تقسيم الشباب والطلائع المشاركين الي فرق عمريه مختلفة، كل فريقان تدور بينهم المسابقة في نفس الفئه العمرية، وتتضمن طرح السؤال الأول علي كل من الفريقان، ويتم تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات عن فضل الصيام، وورشة عمل لتنفيذ مطوية عن شهر رمضان الكريم.

بحضور محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، و داليا أحمد المدير التنفيذي لمركز الشباب، وجميع الهيكل التنفيذي لمركز الشباب، و محمد المتولي رئيس مجلس الإدارة، و ممدوح مصطفي، والكابتن جهاد طارق عضو مجلس الإدارة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وبحضور المنسق العام للمسابقة الدكتور صبحي عبد القادر، كما تكونت لجنة التحكيم من أحمد عتمان، محمود أبو طالب، و فايز عبد الباري، و خليل جاد الحق، وتكونت لجنه الإعداد من المهندس إبراهيم يوسف، ولجنة التقديم من محمد الشمبابي، عبد السميع محمد، عماد قورة .

تتضمن أهداف المسابقة الإهتمام بالأنشطة الإجتماعية والثقافية والدينية والفنية داخل مركز الشباب، وتفعيل دور مركز الشباب فى إكساب الشباب والطلائع الأخلاق الحميدة، وتنمية الحس الفني والذوق العام، والتواصل بين مركز الشباب وبين مؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على النشء والشباب، فضلا عن جعل مركز الشباب بيئة تعليمية جاذبة، وخلق روح التنافس بين الشباب في الأنشطة المختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.

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