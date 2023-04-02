بسبب رامز جلال..أمينة شلباية تعلن رغبتها في الزواج على الهواء: "عاوزة اتجوز"|فيديو

أجبر الفنان رامز جلال، أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت أن تعلن رغبتها في الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بسبب تواجدها ضحية في مقلب "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وحلت "أمينة شلباية" اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رامز نيفر إند" في مقلب المطعم الطائر، وهي عبارة عن تواجدها في أحد المطاعم المعلقة في الهواء، ومن ثم يتم احتجازها في الأعلى بسبب حدوث عطل مفاجئ داخل المطعم في الهواء.



وتعرضت "شلباية" إلى صدمة عصبية خلال تواجدها في المطعم، عقب حدوث العطل الفني، لتفاجئ بتواجد رامز جلال، والذي يجبرها للحديث عن أنها ترغب في الزواج مرة أخرى.

أنا مبكرهش الرجالة



وقالت أمينة شلباية: "أنا مبكرهش الرجالة أنا قولت مش عاوزة أتجوز بس"، وأجبرها رامز جلال على إعلان رغبتها في الزواج على الهواء لتردد: "أنا عاوزة أتجوز يا جماعة، انا عاوزة أتجوز".