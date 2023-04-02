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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب رامز جلال..أمينة شلباية تعلن رغبتها في الزواج على الهواء: "عاوزة اتجوز"|فيديو

أمينة شلباية مع رامز
أمينة شلباية مع رامز جلال

أجبر الفنان رامز جلال، أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت أن تعلن رغبتها في الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بسبب تواجدها ضحية في مقلب "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر". 

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أمينة شلباية: الإتيكيت علم ويجب تطبيقه في حياتنا.. ورامز جلال: كفاية هجص.. فيديو

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أمينة شلباية تتعرض لصدمة وتصرخ بشدة في برنامج رامز نيفر إند

وحلت "أمينة شلباية" اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رامز نيفر إند" في مقلب المطعم الطائر، وهي عبارة عن تواجدها في أحد المطاعم المعلقة في الهواء، ومن ثم يتم احتجازها في الأعلى بسبب حدوث عطل مفاجئ داخل المطعم في الهواء. 


وتعرضت "شلباية" إلى صدمة عصبية خلال تواجدها في المطعم، عقب حدوث العطل الفني، لتفاجئ بتواجد رامز جلال، والذي يجبرها للحديث عن أنها ترغب في الزواج مرة أخرى. 

 

أنا مبكرهش الرجالة


وقالت أمينة شلباية: "أنا مبكرهش الرجالة أنا قولت مش عاوزة أتجوز بس"، وأجبرها رامز جلال على إعلان رغبتها في الزواج على الهواء لتردد: "أنا عاوزة أتجوز يا جماعة، انا عاوزة أتجوز".

أمينة شلباية رامز جلال الإتيكيت رامز نيفر اند مقلب المطعم

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