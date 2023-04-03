رقم قياسي.. العثور على سمكة غريبة في عمق لا يصدق|صور

سجل العلماء رقمًا قياسيًا جديدًا لـ أعمق سمكة لوحظت على الإطلاق في عمق يزيد عن 27000 قدم تحت مستوى سطح البحر.

تم تصوير نوع صغير من أسماك الحلزون بشكل غريب وهو يسبح على ارتفاع 27349 قدمًا تقريبًا نفس ارتفاع جبل إيفرست، في خندق إيزو أوغاساوارا ، جنوب اليابان.

وقال كبير العلماء البروفيسور آلان جاميسون إن سمكة الحلزون يمكن أن تكون في أقصى عمق يمكن لأي سمكة أن تعيش فيه وربما فعلت ذلك بسبب المياه الدافئة للخندق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



على الرغم من أن سمكة الحلزون لم يتم اصطيادها لتحديد نوع نوعها بشكل كامل، إلا أن سمكة الحلزون المماثلة تم التقاطها على ارتفاع أعلى على عمق 26319 قدمًا وهو ما يمثل الرقم القياسي لأعمق سمكة تم صيدها على الإطلاق.

وقال البروفيسور جاميسون لبي بي سي نيوز: "إذا تم كسر هذا الرقم القياسي ، فسيتم فقط بزيادات دقيقة ، ربما على بعد أمتار قليلة فقط".



وأضاف: "توقعنا أن تكون أعمق سمكة هناك وتوقعنا أنها ستكون سمكة حلزون، أشعر بالإحباط عندما يخبرني الناس أننا لا نعرف شيئًا عن أعماق البحار. نحن نفعل. الأمور تتغير بسرعة كبيرة".

تم إجراء أعمق ملاحظة سمكية سابقة عند 26830 قدمًا جنوبًا في المحيط الهادئ في خندق ماريانا، تم العثور على سمك الحلزون في المحيطات في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 300 نوع مختلف معروف حاليًا.