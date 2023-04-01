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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العلماء في حالة قلق .. جثمان محنط بالمكسيك ينقل الأمراض إلى الزوار

صدى البلد

حذر الخبراء من أن الجثة المحفوظة التي تم تحنيطها عن غير قصد في القرن التاسع عشر وهي معروضة الآن في المكسيك قد يكون لها"نمو فطري" يمكن أن ينتشر إلى الزوار.

 يشعر العلماء بالقلق من أن المومياء، التي تضم الجثث في علب زجاجية في معرض سياحي في مكسيكو سيتي، قد تشكل خطرا على الجمهور، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية. 

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من غير الواضح ما إذا كانت الحالات محكمة الإغلاق وأثيرت مخاوف من عرضها "بدون ضمانات للجمهور ضد المخاطر البيولوجية". 

تم تحنيط الجثث المحفوظة عن غير قصد عندما تم دفنها في سرداب في تربة جافة وغنية بالمعادن في ولاية غواناخواتو. 

تم حفرهم من ستينيات القرن التاسع عشر فصاعدا لأن عائلاتهم لم تعد قادرة على دفع رسوم الدفن، وتم عرضها لاحقا.


 

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لا يزال لدى عدد من الجثث محتفظة بشعرها وجلدها وملابسها الأصلية، في حين يبدو أن أحدها يعاني من نمو فطري، وفقا للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك.

 تقول الشائعات أن بعض الأشخاص الذين تم الحفاظ على رفاتهم بشكل طبيعي إما دفنوا أحياء أو ماتوا في تفشي الكوليرا، ولكن هذا لم يثبت. 

الجثة الخبراء الزوار

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