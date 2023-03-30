كوكسال بابا يتسبب في أزمة داخل حفل بالسعودية.. اعرف السبب

اشتهر البلوجر التركي كوكسال بابا خلال الفترة الماضية بفيديوهاته المنتشرة، وخاصة مع مواقفه الغريبة مع الناس.

وضمن هذه الفيديوهات، تسبب كوكسال بابا في أزمة جديدة، وذلك خلال حفل في السعودية، بسبب تعديه على الحضور.

وظهر كوكسال بابا وهو يعتدي على البلوجر السعودي الشهير سعود القحطاني خلال الحفل، إلا أن رد فعل القحطاني كان الابتسامة.

وجاء في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعدي كوكسال بابا على القحطاني، أثناء تواجده داخل الحفل.

وذكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كوكسال بابا تقاضى مبلغا كبيرا للغاية من أجل حضور هذا الحفل لرجل أعمال خليجي.