مفاجأة .. شاب يهدي والده هدية غير متوقعة تعرضه لانتقادات| فيديو

قرر شاب أن يسعد والده بـ هدية على طريقته الخاصة ويوثق لحظ تسلمه الهدية في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر".

يظهر مقطع الفيديو ونش يحمل سيارة فخمة بـ موديل السنة 2023، كانت تلك السيارة هي الهدية المميزة الذي قرر الأبن أن يهديها لـ والده في رمضان.

وأبدى الأب بـ سعادته من الهدية التي قدمها أبنه، ويظهر المقطع الفيديو الأبن وهو يقبل يد والده، بينما يشكره الأب بـ الدعاء له "الله يجزك خير".

يقترب الفيديو من مليون مشاهدة في ساعات قليلة، فقد حظى على إعجاب االكثيرين الذين وجدوا فيما فعله الأبن بر بـ الأب، وجاءت بعض التعليقات:"ماشاء الله تبارك الله اغبطك على ملامح الفرح إلى أرتسمت على وجة أبوك واشكرك ألف إنك شاركتنا هاللحظة الجميلة".

فيما تعرض الأبن لانتقادات بسبب نشر الفيديو، فعلق أحدهم :"تهدي والدك او والدتك هدية اي كان ثمنها يجب ان لا تكون محتوى للتواصل الاجتماعي او للدعاية والإعلان".