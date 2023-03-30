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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمنع استغلالهم.. مشاهد مؤثرة من رجل أمن سعودي مع المعتمرين| فيديو

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المشاهد المعبرة عن المساعدات التي تقدمها قوات الأمن السعودية خلال مواسم الحج والعمرة، لمساعدة المعتمرين في الحصول على كافة الخدمات.

وضمن هذه الفيديوهات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لوقوف رجل أمن سعودي ليسأل السيارات عن الأجرة حتى يضمن عدم استغلال المعتمرين من قبل السائقين.

 

ويظهر في شريط الفيديو الذي نشره معتمر إماراتي رجل أمن سعودي وهو يساعد المعتمرين الأجانب في مفاصلة الأجرة مع سائقي التاكسي لمنع استغلالهم.

 

ولقي شريط الفيديو ترحيب وسعادة وشكر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع استمرار الجهود التي تبذلها السلطات السعودية. 

السلطات السعودية مواقع التواصل الاجتماعي السعودية السيارات سائقي التاكسي رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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