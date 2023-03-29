احذريها .. خبير يكشف طريقة تحول البهارات إلى سموم قاتلة |فيديو

تتجه العديد من السيدات وربات المنزل إلى غسل البهارات والتوابل لإزالة الشوائب منها قبل تعبئتها في البرطمانات ، ولكن في تلك الخطوة خطورة كبيرة كما قال أحد الأطباء.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحت عنوان "هل غسل البهارات صحي أم لا؟"، ويظهر خلاله طبيب يدلي برأيه في خطورة غسل البهارات.

وقال الطبيب:" غسل البهارات تعمل فيروسات أكثر وبكتيريا أكثر، بالإضافة إلى الفطريات وبيتسببوا في وجع بـ البطن، غير أن الرطوبة في النهاية تصيب التوابل بـ العفن وتؤثر على صحتنا".

فيما أوضح طبيب آخر أن غسيل البهارات والتوابل تتسبب في ضياع الزيوت العطرية لـ التوابل وبالتالي تصبح بلا طعم أو رائحة جيدة.

ووجه نصيحة بـ النهاية وهي شراء منتجات نظيفة ومضمونة لا تحتاج إلى الغسيل حتى تبقى محتفظة بطعمها وجودتها.