عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذريها .. خبير يكشف طريقة تحول البهارات إلى سموم قاتلة |فيديو

صدى البلد

تتجه العديد من السيدات وربات المنزل إلى غسل البهارات والتوابل لإزالة الشوائب منها قبل تعبئتها في البرطمانات ، ولكن في تلك الخطوة خطورة كبيرة كما قال أحد الأطباء.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحت عنوان "هل غسل البهارات صحي أم لا؟"، ويظهر خلاله طبيب يدلي برأيه في خطورة غسل البهارات.

txt

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

txt

سيقضي على البشرية.. صرخات عالمية لإيقاف الذكاء الاصطناعي 6 أشهر

وقال الطبيب:" غسل البهارات تعمل فيروسات أكثر وبكتيريا أكثر، بالإضافة إلى الفطريات وبيتسببوا في وجع بـ البطن، غير أن الرطوبة في النهاية تصيب التوابل بـ العفن وتؤثر على صحتنا".

فيما أوضح طبيب آخر أن غسيل البهارات والتوابل تتسبب في ضياع الزيوت العطرية لـ التوابل وبالتالي تصبح بلا طعم أو رائحة جيدة.

txt

شابة تلاحظ بطنها تكبر يوم عن آخر.. فكانت الصدمة

txt

موقف مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يتوه عن أمه أمام الكعبة.. شاهد

ووجه نصيحة بـ النهاية وهي شراء منتجات نظيفة ومضمونة لا تحتاج إلى الغسيل حتى تبقى محتفظة بطعمها وجودتها.

السيدات البهارات غسل خطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

سيقضي على البشرية.. صرخات عالمية لإيقاف الذكاء الاصطناعي 6 أشهر

ماذا يحدث للجسم عند فقدان الوزن؟

شابة تلاحظ بطنها تكبر يوم عن آخر.. فكانت الصدمة

موقف مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يتوه عن أمه أمام الكعبة.. شاهد

بمبالغ طائلة.. عرض أقدم كتاب مقدس عبري للبيع في مزاد علني| صور

رفع الأذان بمدينة أمريكية لأول مرة.. والسبب امرأة مصرية| تفاصيل

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. أوكرانيا تستعد لاستلام مقاتلات إف-16

انتصار روسي.. اعتراف صادم من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

الزمالك اليوم .. كاف يصدم المريخ ومدرب كرواتي يقترب ورحيل رباعي الأبيض

تصل للمؤبد.. احذر عقوبة حيازة البومب والصواريخ في رمضان

احذريها .. خبير يكشف طريقة تحول البهارات إلى سموم قاتلة |فيديو

مي كساب تمازح من منة فضالي بسبب جعفر العمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بعباية رمضانية

انتبه .. المصابون بهذا المرض أكثر عرضة لـ الإنفلونزا

مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير مكدوس باذنجان بالطريقة السورية

لن تصدق.. هذه الطريقة في تناول الطعام برمضان تخفض وزنك سريعا

فيديو

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

أوامر الجن.. تفاصيل صادمة في حادث دجال الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ