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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موقف مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يتوه عن أمه أمام الكعبة.. شاهد

صدى البلد

يزدحم بيت الله الحرام والكعبة المشرفة دومًا بالمعتمرين من مختلف الجنسيات حول العالم، فبين هذا الزحام الشديد حول الكعبة تاه مصاب بمتلازمة داون عن أمه وفقد أثرها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو لـ شخص مصاب بمتلازمة داون وهو يطوف حول الكعبة مع والدته إلى أن فرق الزحام بين الأم وأبنها.

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ويوضح مقطع الفيديو المتداول الشاب الذي يُفاجأ خلال الطواف أن والدته لم تعد جانبه لثوان معدودة، ليبدأ في البحث عنها وهو غاضب بينما تحاول سيدات تهدئته.

ولكن لم يهدأ الشاب ولم يتوقف عن الغضب إلا بعد أن وجد أمه، ليحتضنها بقوة ويقبل رأسها وكأنه غاب عنها لسنوات طويلة وليست لثوان.

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