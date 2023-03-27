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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تراها بالعين المجردة.. ظاهرة كونية نادرة تظهر في السماء

صدى البلد

في ظاهرة كونية لا تحدث إلا نادرًا ستصطف 5 كواكب من كواكب المجموعة الشمسية أمام الأرض وسيكون ذلك مرئيًا بالعين المجردة.

 

ستشهد سماء اليوم الموافق 27 مارس، موكبا كوكبيا يتكون من عطارد والمشتري والزهرة والمريخ وأورانوس، بحسب ما نشر موقع"space.com “.

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وستكون هذه الليلة فرصة لمشاهدة خمسة كواكب وعنقود نجوم مشهور والقمر كل ذلك في ليلة واحدة وفي صف واحد.


 

سيتمكن المتفرجون من التقاط أفضل لمحة عن الاصطفاف بعد غروب الشمس مباشرة، وسيصبح مرئيا بوضوح يوم الجمعة وسيظل كذلكخلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لكاميرون هاملز، عالم الفيزياء الفلكية الحسابية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

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قال هاملز إن محاذاة مثل هذه تظهر كل بضع سنوات أو أكثر، وسيكون الكثير منها مرئيا للعين المجردة، حتى في المناطق الحضرية ذاتالتلوث الضوئي الكبير، ويمكن رصده عبر نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.


 

سيكون الترتيب مرئيا أسفل الهلال مباشرة، ولاكتشاف المشهد الكوني، أوصى هملز بالتوجه إلى مكان يتمتع بإطلالة جيدة على الأفقالغربي بعد غروب الشمس مباشرة، عندما لا تزال خطوط غروب الشمس الملونة باقية وتحولت السماء إلى اللون الأزرق الداكن ولكن ليسأسود بعد.

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