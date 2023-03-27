توزيع مجوهرات بـ الكيلو على المعازيم.. فرح أسطوري يشعل السوشيال ميديا| تفاصيل

صناديق مليئة بالمجوهرات من خواتم وعقود وأساور تحملها مجموعة من الفتيات ليقمن بـ رصها داخل إحدى القاعات الضخمة أثناء حفل زفاف في روسيا لـ ترتديها العروس.





أقام عروسين حفل زفاف ضخم للغاية داخل إحدى القاعات الكبرى في روسيا، وبقدر فخامة الحفل كانت الهدايا المقدمة من العروس للمعازيم وما ارتدته كان أكثر فخامة.





فقد قدم للعروس عدد لا حصر له من أطقم الذهب والألماس، بينما قدمت العروس لـ المعازيم من السيدات عشرات أو ربما مئات من قطع المجوهرات والذهب خلال حفل الزفاف.

وأوضح مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي العروس وهي تقف بفستانها الذي يمتد خلفها لأمتار أمام سيدة تضع في إيديها أساور من الذهب والالماس وكذلك حول رقبتها سلاسل وعقود من المجوهرات.