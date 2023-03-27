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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

صدى البلد

بعد اختبارات استمرت 3 سنوات وبشكل شبه يومي ، حصلت امرأة  تبلغ من العمر 69 عامًا على رخصة القيادة أخيرًا في محاولتها الـ 960 للحصول عليها.

 

خضعت امرأة لاختبارات القيادة خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث سنوات أخيرًا، لتحصل على رخصة القيادة بعد محاولتها 960، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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حاولت السيدة "تشا سا سون" من كوريا الجنوبية ، إجراء الاختبار الكتابي لأول مرة في أبريل 2005 وبعد أن فشلت في ذلك للمرة الأولى ، واصلت إحصاء 780 محاولة.

 

ذكرت أنها بدأت لاحقًا في إجراء الاختبار مرتين فقط في الأسبوع حتى نجحت أخيرًا، قبل أن تنتقل إلى الاختبار العملي، ومن ثم اجتازت اختبار القيادة  العملية.

 

كانت تشا قد حاولت عشرات المرات حتى إنها اجتازت 960 اختبارًا في المجموع قبل أن تحصل أخيرًا على رخصة القيادة الخاصة بها، وطوال هذه المدة لم تيأس صاحبة الـ 69 عامًا.

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وفقًا للتقارير دفعت ما يقرب من 12500 يورو  لتأمين رخصة قيادتها ولم تستسلم لأنها كانت بحاجة إلى القيادة من أجل مشروع بيع الخضار الخاص بها.

 

قال مدرب القيادة الخاص بها في مدرسة جيونبوك لتعليم قيادة السيارات إنه شعر بالارتياح عندما حصلت تشا سا-سون أخيرًا على الرخصة، مضيفًا: "عندما حصلت أخيرًا على ترخيصها ، خرجنا جميعًا نبتهج وعانقناها".

امراة اختبارات رخصة القيادة محاولتها

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