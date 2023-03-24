مأساة.. تصريحات جورجينا عن رونالدو وأولادها تثير الجدل

كشفت جورجينا رودريجيز أنها تعرضت لثلاث حالات إجهاض قبل الخسارة المدمرة لابنها المولود حديثًا أنجل في الموسم الثاني القادم من برنامجها على نتفلكس.

ورد أن صديقة كريستيانو رونالدو البالغة 29 عامًا ، قد قدمت اعترافًا مفجعًا خلال الحلقة الأولى من أنا جورجينا ، حيث أعلن الزوجان في أبريل من العام الماضي أنهما كانا يتوقعان توأما، إلا أن ابنتهما بيلا إزمريلدا نجت وتوفي الطفل الثاني، وفقًا لموقع الأخبار الإسباني El Espanol.



وسأل مضيفو البرنامج عن علاقة رودريجيز ورونالدو ، على وجه التحديد ، حول ما يقدمونه لبعضهم البعض كهدية، وسأل المضيف رودريجيز مازحا عما تقدمه لرونالدو في عيد ميلاده ولكنها تهربت من السؤال وقالت "هذا العام منحني وقته،يصادف عيد ميلادي دائمًا ليالي الألعاب ، لذا أقضي القليل من أعياد ميلادي معه، لذلك أمضينا عيد ميلادي معًا ، مع أطفالنا وعائلاتنا".

المضيف لم يتركها تفلت من سؤال الهدية التي تقدمها لـ رونالدو:"وماذا تعطيه؟ كولونيا؟"، فكر رودريجيز في الأمر وقال ، "إنه ليس ماديًا، نحن لسنا ماديين ".



تحدثت رودريجيز أيضًا عن أطفالها وكيف قررت هي ورونالدو تربيتهم، قال رودريجيز "أنا وكريستيانو نأتي من عائلات متواضعة للغاية، لذلك نحن نقدر كل فرصة نقدمها لأننا نعرف قيمتها".

كما تحدثت أيضًا عن كيفية السماح لأطفالهم بمعرفة أن الطعام لا يجب أن يضيع. 'أحيانًا أعرض عليهم مقاطع فيديو لأطفال ليس لديهم طعام وأقول لهم'انظروا ، قد يحدث هذا لكم".

انتشرت هذه التعليقات أيضًا على نطاق واسع ، مما أثار جدلاً بين المشاهدين الذين لم يعتقدوا أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتعليم الأطفال عن الفقر في العالم.