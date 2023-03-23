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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنباء غير سارة لـ محبي القهوة.. تفاصيل

صدى البلد

ملايين البشر حول العالم يعتبرون القهوة هي مشروبهم الرسمي الذي لا يكتمل يومهم من دونه، ولكن المشروب ينعكس على صحة محبي القهوة بـ السلب والإيجاب أيضًا.


أظهرت دراسة جديدة أن القهوة تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الناس خلال النهار لكنها تحرمهم من النوم العميق ليلاً، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يمشون 1000 خطوة أكثر من الذين لا يشربونها كل يوم لكنهم يخسرون حوالي 30 دقيقة من النوم في الليل.

قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور جريجوري ماركوس ، طبيب القلب في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو: "الحقيقة هي أن القهوة ليست كلها جيدة أو سيئة بالكامل، لها تأثيرات مختلفة".

وتتبعت دراسته ، التي نُشرت اليوم في مجلة New England Journal of Medicine ، 100 رجل وامرأة بالغين لمدة أسبوعين، تمت مراقبة أنماط حركتهم ونومهم في الأيام التي يشربون فيها القهوة أو لا يشربونها.

اقترحت بعض الدراسات أن المشروب يمكن أن يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري. قد يعزز الأداء في صالة الألعاب الرياضية.

يبدو أن هذه التأثيرات ناتجة عن الكافيين ، الذي يعمل عن طريق منع المستقبلات في الدماغ التي تشير إلى الإرهاق مما يسمح للشخص بالبقاء في حالة تأهب لفترة أطول. كما أنه يساعد على رفع معدل ضربات القلب.

لكن الكافيين قد يكون ضارًا أيضًا لأنه يستغرق ما يصل إلى 10 ساعات لطرد الكافيين - وهو منبه يجعل من الصعب النوم ويضع ضغطًا على الجهاز العصبي - من الجسم.

يحتاج كل شخص سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). لكن ثلث الأمريكيين لا يحققون ذلك.

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تم ربط الفشل في الحصول على قسط كافٍ من النوم بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك صعوبة التركيز ومشاكل الذاكرة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والسمنة، فيما اقترحت بعض الدراسات أنه من الممكن الحصول على العديد من الفوائد الصحية للقهوة عن طريق شرب النسخة منزوعة الكافيين.

 

القهوة محبي العالم

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