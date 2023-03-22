ماذا يحدث لأدمغتنا عند تناول الـ فاست فود؟.. تعرف الإجابة

توصلت دراسة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون يعيد توصيل الدماغ لتفضيل غير المرغوب فيه دون وعي.

قامت الدراسة التي أجراها علماء في ألمانيا والولايات المتحدة بقياس نشاط الدماغ لمجموعة تناولوا حلوى عالية الدهون والسكر كل يوم لمدة شهرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

ووجدوا أن ردود فعل الدماغ لدى أولئك الذين أعطوا البودنج زادت بشكل ملحوظ بعد ثمانية أسابيع، لا سيما تنشيط المنطقة المسؤولة عن التحفيز والمكافأة وإفراز الدوبامين.

خلص مؤلفو الدراسة إلى أن العقول تتعلم بطريقة لا شعورية أن تفضل هذه الأطعمة الدهنية والسكرية وتتوق إليها، حتى عندما يتوقف الناس عن تناولها.

اختبر فريق البحث، من معهد ماكس بلانك لأبحاث الأيض في كولونيا بغرب ألمانيا وجامعة ييل ، فرضيتهم من خلال اختيار مجموعتين من المتطوعين.

أعطيت مجموعة واحدة حلوى صغيرة تحتوي على مستويات عالية من الدهون والسكر كل يوم لمدة ثمانية أسابيع ، على أن يتم تناولها جنبًا إلى جنب مع نظامهم الغذائي العادي.

تلقت مجموعة مراقبة أخرى حلوى يومية تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية بالضبط، ولكن أقل من الدهون، وتم قياس نشاط الدماغ للمتطوعين في كلا المجموعتين قبل وأثناء التجربة التي استمرت ثمانية أسابيع.

لاحظ فريق الدراسة ، بقيادة الدكتور مارك تيتجمير ، أن استجابات الدماغ للأطعمة الغنية بالسكر والدهون في المجموعة التي تناولت الحلوى اليومية الغنية بالدهون والسكر زادت بشكل كبير بعد الأسابيع الثمانية.

أدى هذا النشاط المتزايد بشكل خاص إلى تنشيط نظام "الدوبامين" الذي يطلق هرمون الدوبامين في منطقة الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.

أوضح الدكتور تيتجمير أن أدمغتنا تتعلم تفضيل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون بسبب النشاط الدماغي مثل إفراز الدوبامين الذي نشعر به عندما نأكلها.