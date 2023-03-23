عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد توقعه زلزال تركيا.. منجم لبناني يتنبأ بـ أحداث كارثية تمر بها الأرض

صدى البلد

آثار المنجم اللبناني ميشال حايك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ توقعه زلزال تركيا المدمر الذي وقع خلال الشهر الماضي،ليعاود المنجم لإثارة الجدل من جديد بتوقعات مقلقة بشأن مجموعة من الزلازل.

txt

بالزينة وموائد الإفطار.. لأول مرة دولة أوروبية تحتفل بـ شهر رمضان |شاهد

txt

ماذا يحدث لأدمغتنا عند تناول الـ فاست فود؟.. تعرف الإجابة

أوضح ميشال حايك في مقابلة تليفزيونية:"الهزات الأرضية الشديدة أدت إلى انكسار في الأرض، مما أسفر  ذلك عن تغيير كامل فيمناطق الزلازل وباطن الأرض، ومن المتوقع أن تحدث هزات أرضية عنيفة".
 

كما أضاف:"المعادلات المرتبطة بالزلازل سيطرأ عليها تغيير، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد ويعد هذا جرس إنذار".

txt

زيلانديا.. إكتشاف قارة مفقودة تحت البحار يغير شكل العالم.. تفاصيل مدهشة

txt

مريضة تعزف على الكمان وهي تجري عملية جراحية خطيرة| فيديو

وأوضح:"ستقع زلازال في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حدث سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدةوستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة سيكون لها تأثير قوي".

وتوقع حايك أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، بالإضافة إلى إننا سنشهد عوامل عجز الكوكب من ظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديدمن الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام منالفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

زلزال منجم الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

بالزينة وموائد الإفطار.. لأول مرة دولة أوروبية تحتفل بـ شهر رمضان |شاهد

ماذا يحدث لأدمغتنا عند تناول الـ فاست فود؟.. تعرف الإجابة

خصلات من شعر بيتهوفن تكشف أسرارا صادمة عن صحته ووفاته

هل يصطدم بالأرض؟ مفاجأة جديدة عن كويكب عيد الحب

زيلانديا.. إكتشاف قارة مفقودة تحت البحار يغير شكل العالم.. تفاصيل مدهشة

مريضة تعزف على الكمان وهي تجري عملية جراحية خطيرة| فيديو

في عيد الأم.. الآباء الجدد يحتاجون إلى علاج نفسي وعقلي

ناسا ترصد ظاهرة إعصار شمسي ضخم.. هل تؤثر على الأرض؟

ترشيحاتنا

وزير الري يلقى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023

رضا عبد العال يعلن رفضه لخليفة فيريرا في الزمالك

شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها..وزير الري يؤكد على أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية

الري: عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه بعنوان "العمل على التكيف لأجل الاستدامة"

احذر أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور

رضا عبد العال يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ لاعبي المنتخب الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى فى السحور؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ