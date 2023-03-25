أقرب من القمر.. كويكب ضخم يندفع نحو بسرعة الأرض خلال ساعات

ينطلق كويكب ضخم بحجم ساعة بيج بن نحو الأرض في حدث لمرة واحدة في عقد من الزمان، وسيصل في غضون ساعات.

وقال خبراء ناسا أن كويكب 2023 DZ2 العملاق ، سيقطع حوالي 107500 ميل إلى الأرض مساء السبت، في مسافة أقرب من القمر.





تشير التقديرات إلى أن التأثير سيسقط في 214 ضعف القنبلة الذرية التي وقعت على ناجازاكي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





ولم يتم اكتشاف الكويكب 2023 D72 إلا في 27 فبراير وهو يثير ضجة كبيرة في عالم الفلك، ويمكن أن يكون كويكب يوم السبت مرئيا لعلماء الفلك الهواة مع التلسكوبات المتواضعة خاصة إذا كنت تعيش في جنوب شرق آسيا.





وكشف فريق مراقبة الكويكبات التابع لناسا عن التأثير الوثيق المعوق للصخور التي يبلغ عرضها 300 قدم، وغردوا: "سيمر كويكب مكتشف حديثا يدعى 2023 DZ2 بأمان عبر الأرض يوم السبت على بعد أكثر من 100 ألف ميل.





"في حين أن النهج القريبة تحدث بانتظام، إلا أن كويكبا بهذا الحجم (140-310 قدما) يحدث مرة واحدة فقط كل عقد، ما يوفر فرصةفريدة للعلم."





ويستخدم علماء الفلك مع الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات هذا النهج الوثيق لمعرفة أكبر قدر ممكن عن 2023 DZ2 في فترة زمنية قصيرة.