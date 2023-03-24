لم يحضر أحد..دكتورة بالجامعة تتفاجأ من رد فعل طلابها بأول أيام رمضان|فيديو

يتسم اليوم الأول من شهر رمضان المبارك دائما بصفة العزومات العائلية، وإيجاد بعض الناس صعوبة في السيطرة على ردود الفعل بسبب قلة النيكوتين والمياه، وهو ما جعل الكثير يعتاد على الغياب عن العمل والدراسة أول أيام شهر رمضان، لكن المفاجأة حدثت في إحدى الجامعات الخليجية.

نشرت دكتورة في كلية القانون والشريعة بالسعودية، شريط فيديو لعدم وجود ولا طالب في المدرج داخل الجامعة أول أيام شهر رمضان.

وكتبت الدكتورة على الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحسبوني بمشيها علشانه أول يوم رمضان؟، طيب بخليكم تلبسون ثياب العيد بدري".

ولقى الفيديو المنشور تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط حالة من السخرية من الغياب الجماعي للطلاب.