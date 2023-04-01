عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العالم الهولندي توقع زلزال اليوم في أمريكا وآخر أقوي يوم 6 أبريل

صدى البلد

وقع صباح اليوم زلزال ضخم جنوب كاليفورنيا على غير المعتاد في هذه المنطقة،  وكالمعتاد خرج العالم الهولندي "فرانك هوجربيتس" ليثبت صدق توقعاته.


 

txt

العلماء في حالة قلق .. جثمان محنط بالمكسيك ينقل الأمراض إلى الزوار

txt

مفيش أكشن.. مصري يتعجب من رد فعل سعودي على حادث تصادم سيارتهما

أوضح العالم الهولندي "فرانك هوجربيتس" في تويتة عبر حسابه على "تويتر":"أنه لا تحدث الزلازل الكبيرة في كثير من الأحيان في هذه المنطقة".


 

وأضاف:"في 8 ديسمبر 1812، حدثت هزة M 7.5 بعد تقارب اثنين من الارتباطات الكوكبية في القمر الجديد".


 

فيما أكمل:"فقد حدثت هزة كبيرة ثانية (M 7.0) بعد أسبوعين من الشاطئ بعد اكتمال القمر".


 

txt

مشهد نادر.. عصفور يرافق صاحبه في الطواف حول الكعبة.. فيديو

txt

قرون وجلد أسود.. شاب برازيلي يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

وأشار أنه توقع هذا الزلازل قبل أيام:"قمت بتغطيته في أحدث فيديو.، حيث تم العثور على تقلب في الغلاف الجوي فوق إيران قبل عدة أيام".


 

فيما أشار على أنه هناك زلزال آخر في ٦ أبريل:"يمكن أن يكون علامة على حدث زلزالي أقوى قادم في المنطقة وسيكون التالي في 6 أبريل".

زلزال كاليفورنيا العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

فضيحة في شركة اتصالات شهيرة.. مدير سرق الأموال بمساعدة مسئول حكومي بالضرائب

شكلك نبيه .. الرئيس يوجه بمحو أمية جندي قبل انتهاء الخدمة |فيديو

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

موضوعات متعلقة

العلماء في حالة قلق .. جثمان محنط بالمكسيك ينقل الأمراض إلى الزوار

مفيش أكشن.. مصري يتعجب من رد فعل سعودي على حادث تصادم سيارتهما

مشهد نادر.. عصفور يرافق صاحبه في الطواف حول الكعبة.. فيديو

قرون وجلد أسود.. شاب برازيلي يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

مفاجأة .. شاب يعطي والده هدية غير متوقعة تعرضه لانتقادات| فيديو

كوكسال بابا يتسبب في أزمة داخل حفل بالسعودية.. اعرف السبب

كسرتي فرحتي.. بلوجر شهيرة تصدم فتاة سعودية بهذا الفعل| فيديو

لمنع استغلالهم.. مشاهد مؤثرة من رجل أمن سعودي مع المعتمرين| فيديو

ترشيحاتنا

الخروب ممنوع فى 3 حالات.. تعرف عليها

تشيلسي يخسر بثنائية أمام أستون فيلا ويصعب موقفه في الدوري الإنجليزي

تركيا تعلن عن دخول المرحلة الثانية من مواجهة أثار الزلزال المدمر

هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ الإفتاء تحسم الجدل

بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا برباعية في شباك دورتموند

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع على الفطار؟

مفاجأة .. دراسة تكشف معلومة غريبة عن مرض الزهايمر

طريقة عمل كنافة عش البلبل بمذاق لا يقاوم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

فيديو

يروي قصته مع راقصة أرجنتينية.. تامر أمين خلال حوار ناري في العرافة|فيديوجراف

جلسة جمعتهما.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة حول منع ويجز من الغناء

فؤش وأنا زعلانين من رامز جلال .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل مقلبه قبل العرض

قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني.. تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ