العالم الهولندي توقع زلزال اليوم في أمريكا وآخر أقوي يوم 6 أبريل

وقع صباح اليوم زلزال ضخم جنوب كاليفورنيا على غير المعتاد في هذه المنطقة، وكالمعتاد خرج العالم الهولندي "فرانك هوجربيتس" ليثبت صدق توقعاته.





أوضح العالم الهولندي "فرانك هوجربيتس" في تويتة عبر حسابه على "تويتر":"أنه لا تحدث الزلازل الكبيرة في كثير من الأحيان في هذه المنطقة".





وأضاف:"في 8 ديسمبر 1812، حدثت هزة M 7.5 بعد تقارب اثنين من الارتباطات الكوكبية في القمر الجديد".





فيما أكمل:"فقد حدثت هزة كبيرة ثانية (M 7.0) بعد أسبوعين من الشاطئ بعد اكتمال القمر".





وأشار أنه توقع هذا الزلازل قبل أيام:"قمت بتغطيته في أحدث فيديو.، حيث تم العثور على تقلب في الغلاف الجوي فوق إيران قبل عدة أيام".





فيما أشار على أنه هناك زلزال آخر في ٦ أبريل:"يمكن أن يكون علامة على حدث زلزالي أقوى قادم في المنطقة وسيكون التالي في 6 أبريل".