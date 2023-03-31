قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

أدخل شاب تعديلات على جسمه، بشكل مخيف حتى أصبح يطلق عليه لقب "الإنسان الشيطان" ، كما حصل على الرقم القياسي في موسوعة جينيس العالمية لأكبر عدد من غرسات القرن.

قام الشاب والذي يدعى "ميشيل دياباو برادو" بعمل 33 غرسة كـ قرن على رأسه، ويعتبر هذا جزء من تحوله ليبدو مثل "الشيطان البشري".



البرازيلي البالغ من العمر 47 عامًا وله قرون على جانبي رأسه وعدة غرسات تحت جلد جبهته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وهو يدعي أنه ثالث شخص في العالم يزيل نهاية أنفه ، وهو إجراء شديد الخطورة، وذهب ميشال الآن وحقق رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر عدد من عمليات الزرع على رأسه.

وقد سافر إلى إيطاليا ليتم التحقق من الرقم القياسي في البرنامج التلفزيوني 'Lo Show Dei Record، وبعد حصوله على اللقب قال: "كان شيئًا مميزًا تحقق حلم بدخول موسوعة جينيس والذهاب أيضًا إلى أوروبا، تجربة سأعتز بها إلى الأبد في قلبي وذاكرتي".

فيما عُرف باسم الشيطان البشري ، أمضى ميشال سنوات في تعديلات جسده الواسعة ومظهره الشيطاني.