الدقهلية .. انقلاب مقطورة محملة بالرمال علي أحد المنازل بقرية درين

شهدت قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، حادث انقلاب مقطورة محملة بالرمال علي أحد المنازل حيث تسبب في تصدع المنزل وهبوط في السقف وتم إخلائه من السكان.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة نبروه، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية درين يفيد بانقلاب مقطورة سيارة نقل تحمل رمال علي أحد المنازل.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه، وعاطف سعد، نائب رئيس المجلس، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب مقطورة نقل تحمل لوحة أرقام «د ن ر 4139» علي أحد المنازل بالقرية والمنزل ملك ورثة« الصاوى موسى شندى».

تبين أن المنزل عبارة عن دور أرضي وأول علوي سكني على حوائط حاملة، كما تبين حدوث هبوط في السقف بحوالي ٥ سم ولا توجد إصابات أو خسائر بشرية.

تم إخلاء المنزل من السكان وعرض المنزل علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة.