عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. انقلاب مقطورة محملة بالرمال علي أحد المنازل بقرية درين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، حادث انقلاب مقطورة محملة بالرمال علي أحد المنازل حيث تسبب في تصدع المنزل وهبوط في السقف  وتم إخلائه من السكان. 

تلقت  مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من  مركز شرطة نبروه، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية درين يفيد بانقلاب مقطورة سيارة نقل تحمل رمال علي أحد المنازل.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه، وعاطف سعد، نائب رئيس المجلس، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب مقطورة نقل تحمل لوحة أرقام «د ن ر 4139» علي أحد المنازل بالقرية والمنزل ملك  ورثة« الصاوى موسى شندى».

تبين أن المنزل عبارة عن دور أرضي وأول علوي سكني على حوائط حاملة، كما تبين  حدوث هبوط في السقف بحوالي ٥ سم ولا توجد إصابات أو خسائر بشرية.

تم إخلاء المنزل من السكان وعرض المنزل علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة. 

محافظة الدقهلية امن الدقهلية مديرية أمن الدقهلية الدقهلية بمحافظة الدقهلية رئيس مركز ومدينة انقلاب مقطورة نقل قرية درين مقطورة محملة بالرمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

موضوعات متعلقة

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة توزع كراتين الخير

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تنسيقيا بشأن تدشين مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية

محافظ الدقهلية: توزيع 300 ألف شجرة على كافة المراكز

ننشر موعد أذان المغرب والصلوات في الدقهلية

فوز طلاب جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والثاني افريقيا في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتهاء أعمال الصيانة بحمام السباحة استعدادا لافتتاحه

محافظ الدقهلية يطالب بسرعة الانتهاء من حصر الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية

"تأهيل التواء الكاحل".. العلاج الطبيعي بالدقهلية تنظم يوما علميا

ترشيحاتنا

غير إيجابي.. بيان شديد اللهجة من الخزانة الأمريكية بشأن تخفيض إنتاج النفط

فعل فاضح السبب ..سلمي الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

عودة استراحات الصحفيين بالدور الرابع بالنقابة |صور

مسلسل ضرب نار الحلقة 12..ياسمين عبد العزيز تهرب قبل إجهاض الجنين

هل استعان الشافعي براهب مسيحي لعلاج زوجته؟ خالد الجندي يجيب

المطربة آية عبدالله تدخل في نوبة بكاء هستيرية على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفكير عبير صبري بها.. معلومات صادمة عن تجميد البويضات

فرق 9 سنين.. أبرز 8 صور لـ مي كساب وزوجها |شاهد

ما هو الوقت الأمثل لتناول الكنافة و القطايف فى رمضان؟

سم قاتل.. احذر الإفراط في تناول هذا الطعام بـ رمضان

فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

قلبي على ولدي حجر .. اب يعذب ابنته حتى الموت بسبب مرضها

عايزة مشاهدات.. اعترافات سلمى الشيمي حول نشرها فيديوهات وصور مثيرة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ