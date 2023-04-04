أسعار iphone 12 Mini في السعودية

يوفر جوال iphone 12 mini تجربة استخدام أنيقة بحجم صغير لمحبي الجوالات الصغيرة، والتى يسهل استخدامها بيد واحدة خاصةً لمحبي تاريخ آيفون عندما كان يقدم أفضل الميزات فى أحجام صغيرة.

وصل سعر جوال iphone 12 mini فى السعودية سعة 64 جيجابايت بسعر 2300 ريال سعودي، وسعة 128 جيجابايت مقابل 2830 ريال، وسعة 256 جيجابايت سعرها 2900 ريال.

يأتى جوال iphone 12 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

iphone 12 mini

يقدم جوال iphone 12 mini معالجاً من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

يحمل جوال iphone 12 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

iphone 12 mini

يتوفر جوال iphone 12 mini بنظام تشغيل ios 16 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.

يحمل جوال iphone 12 mini بطارية سعة 2227 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، متاح جوال iphone 12 mini فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.