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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 12 mini في البحرين

جوال iphone 12 mini
جوال iphone 12 mini

اذا كنت ممن يحبون تاريخ جوالات آيفون القديمة صغير الحجم ذات الإمكانيات القوية، فجوال iphone 12 mini هو الخيار الأمثل لك، حيث التصميم الأنيق من سلسلة آيفون 12، والمعالج القوي مع كاميرا مميزة فى التصوير الليلي.

يمكنك اقتناء جوال iphone 12 mini سعة 64 جيجابايت بسعر 251 ديناراً بحرينياً، وسعة 128 جيجابايت مقابل 335 دينار، وسعة 256 جيجابايت بسعر 405 دينار.

يأتى جوال iphone 12 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع  Super Retina XDR OLED، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

جوال iphone 12 mini

يقدم جوال iphone 12 mini معالجاً من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

بالنسبة لتجهيز الكاميرا يقدم جوال iphone 12 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

جوال iphone 12 mini

يعمل جوال iphone 12 mini بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

يمتلك جوال iphone 12 mini بطارية سعة 2227 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك الحصول علي جوال iphone 12 mini فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

جوال iphone 12 mini iPhone 12 mini iPhone 12 iOS 16 آبل

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