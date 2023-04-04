وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوتين بعنوان الاحتفال بيوم اليتيم وزواج القاصرات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن الجندى بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة إيناس الشمسي ندوة بعنوان " زواج القاصرات والمشكلات الناتجه عن هذه الظاهره" ضمن سلسلة من الندوات المطروحه بالخطه الشهريه

في إطار مواصلة جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وخلال الندوة تم إلقاء الضوء على قضية زواج القاصرات والتوعية بخطورة ذلك على الصحة العامة والتأثير النفسي الضار الذي يلحق بهن باعتبارها أحد القضايا الهامة لتنظيم الاسرة.

كما تناولت "المشكلات المترتبة على الأمية" ، وأهمية تنظيم الأسرة بالنسبة للفرد والمجتمع.

وفى ذات السياق تم تنظيم ندوة اخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة على زيد بالتنسيق مع وحدة وحدة تكافؤ الفرص بعنوان " الإحتفال بيوم اليتيم" بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لقرية فيشا بالمحمودية لتقديم الرعاية والعون لليتيم، بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم.