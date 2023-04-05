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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار iphone 11 Pro Max في الكويت

iphone 11 pro max
iphone 11 pro max

مازال حوال iPhone 11 Pro Max الرائد ينافس بقوة ويحظى بقبول واسع فى الأسواق، بسبب سعره التنافسي وقيمته مقابل المواصفات التى يقدمها، فهو أقوي إصدار فى سلسلة  آيفون 11.

سلسلة iPhone 11

وبلغ سعر جوال iPhone 11 Pro Max فى الكويت سعة 256 جيجابايت مقابل سعر 240 دينارًا. 

يأتى جوال iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

يتوفر جوال iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 11 Pro Max

ويطرح جوال iPhone 11 Pro Max كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

ويعمل جوال iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

iPhone 11 Pro Max

ويقدم جوال iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، ويمكنك شراء الهاتف فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتي، الذهبي.

آيفون iPhone ايفون 11 iPhone 11 Pro Max الكويت

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