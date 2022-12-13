أسعار جوالات iphone 11 Pro Max فى الكويت

اذا كنت من محبي جوالات آيفون الرائدة ذات الحجم الكبير، ولكنك تبحث عن سعر مناسب يقدم لك أغلب الميزات التى ترغب بها، نرشح لك جوال iPhone 11 Pro Max، صاحب الأداء القوي مع الكاميرا المحسنة و البطارية القوية.

سلسلة iPhone 11

تستطيع الحصول على جوال iPhone 11 Pro Max سعة 64 جيجابايت مقابل 289 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 312 دينار ، وسعة 512 جيجابايت بـ 300 دينار.

يأتى جوال iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

زودت "آبل" جوال iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 11 Pro Max

ولعشاق التصوير سيجدون جوال iPhone 11 Pro Max مزود بـ 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

يعمل جوال iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

iPhone 11 Pro Max

يحمل جوال iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، التى تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تدعم الشاحن السريع بقوة 20 وات، ويمكنك شراء الهاتف فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.