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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال iPhone 11 Pro Max في الإمارات

iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max

يعد هاتف iPhone 11 Pro Max واحداً من أبرز هواتف آبل التى ظهرت مع سلسة آيفون 11 التى ظهرت فى عام 2019، يقدم هاتف آبل الرائد أداء قوي، مصحوباً ببطارية مميزة وكاميرا محسنة بقوة خاصةً فى الوضع الليلي.

سلسلة iPhone 11

تستيطع الحصول على iPhone 11 Pro Max سعة 256 جيجابايت بسعر 2950 درهم، وسعة 512 جيجابايت بـ  3040 درهم. 

يأتى iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

زودت "آبل" iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 11 Pro Max

ولعشاق التصوير سيجدون iPhone 11 Pro Max مزود بـ 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

يعمل iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

iPhone 11 Pro Max

يحمل iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، التى تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1100 دولار أمريكي، فى 4 ألوان الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.

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