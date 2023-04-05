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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وطن واحد.. محافظ الدقهلية يشارك في إفطار مجلس القبائل والعائلات المصرية.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، في إفطار مجلس القبائل والعائلات المصرية عقب تدشين مبادرة ( وطن واحد ) لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية.

وأقيم حفل الإفطار الجماعي بمدينة المنصوره بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة  ، المهندس الشوربجي عبدالحفيظ مدير مكتب هيئة القبائل المصرية بالدقهلية ، المستشار عبدالحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة ،  وممثلي القبائل المصرية بمختلف المحافظات ،  وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، والقيادات الشعبية ، وجمع غفير من المواطنين تخطي 3 آلاف مواطن .

وقال " المحافظ " ابعث بإسم شعب الدقهلية برسالة شكر وتقدير الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه الكامل لكافة الفاعليات والمبادرات الوطنية والمجتمعية والتي تعود بالنفع والفائدة علي جموع المواطنين وفي المقدمة اهالينا من الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد "مختار " علي أن محافظة الدقهليه بكافة أجهزتها التنفيذية تتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع مجلس القبائل والعائلات المصرية من أجل إقامة العديد من المبادرات والفاعليات لخدمة اهالينا في مختلف مدن وقرى المحافظة .

واشاد " المحافظ " الدور المجتمعي الذي يقوم به مجلس القبائل والعائلات المصرية علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع أجهزة الدولة من خلال تدشين المبادرات وإقامة الفاعليات لدعم الأسر الأولي بالرعاية بمختلف القري والمدن المصرية .

ومن جانبه قال " شيخ القبائل " خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهلية لدعمه الكامل لمجلس القبائل من أجل إنجاح هذه المبادرة وهذا المؤتمر وتدشين مبادرة ( وطن واحد ) من أجل تقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية.

وأشار " الشيخ " كامل مطر " الي أن الهدف من مجلس القبائل هو العمل علي بث روح المحبة والمودة بين أطياف الشعب والتكاتف من أجل النهوض بالدولة المصريه في كافة القطاعات الخدمية.

وعقب الانتهاء من حفل الإفطار الجماعي تم عقد مؤتمر مع كافة المشاركين في الحفل واهدي محافظ الدقهلية درع المحافظة الي رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية علي ما يقدمه المجلس من دعم للأسر الأولي بالرعاية بنطاق محافظة الدقهلية.

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية " قام بتدشين مبادرة القبائل والعائلات المصرية ( وطن واحد ) والتي تستهدف إقامة 6 قوافل طبية في عدد  6 قري في 4 مراكز وتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية ، والتي تبدأ من  الموافق 5 إبريل ، وتشمل عدد من المراكز وهم  ( مركز ميت غمر ويضم قرية كفر الشيخ هلال - مركز أجا ويضم قرية الديرس - مركز المنزلة ويضم قرية النسايمة ، والروده ، وعزبة نابليه - ومركز المطرية ويضم مدينة المطرية ) وتضم القوافل الطبية جميع التخصصات وصرف جميع الأدوية بالمجان.

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