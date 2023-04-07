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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار iphone 13 Pro فى عمان

iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro

تحظى جوالات آيفون ذات الحجم المدمج بشعبية كبيرة نظراً لسهولة استخدامها بيد واحدة، لذلك يعد جوال iPhone 13 Pro خياراً مميزاً.

وصل سعر جوال iPhone 13 Pro في سلطنة عمان سعة 128 جيجابايت مقابل 425 ريالاً عمانياً، وسعة 465 جيجابايت مقابل 468 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت مقابل 541 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت بسعر 645 ريالاً.

جاء جوال iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

 iPhone 13 Pro

يعمل جوال iPhone 13 Pro بمعالج قوى Apple A15 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A14 Bionic، يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يحمل جوال iPhone 13 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.5 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.8، والثالثة telephoto بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

 iPhone 13 Pro

يطرح جوال iPhone 13 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 802، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3095 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iPhone 13 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون iPhone iPhone 13 Pro عمان Apple

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