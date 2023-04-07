تكريم 80 متسابقا من حفظة القرآن في البحر الأحمر

شهد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحرالأحمر لشئون المدن والمديريات، حفل تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم في المسابقة السنوية لتحفيظ القرآن في دورته السابعة وذلك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

وهنأ اللواء إيهاب رأفت ، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم ، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلًا عن نشر قيم التسامح فى هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم .

وقال الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية الأوقاف، إن هذه المسابقة والاحتفالية تقام للمرة السابعة على التوالي وتنظمها المديرية ، للاحتفال بالفائزين الحافظين للقرآن الكريم، وتشجيع الآخرين على حفظ القرآن .