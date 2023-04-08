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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 8 ماشية في حريق كبير بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نشب حريق بناحية عرب زيدان بالمنزلة بمحافظة الدقهلية وأسفر الحادث عن نفوق 8 مواشي ملك كلا من على منصور ياسين وشقيقه ماهر ،السيد 

 وتوجهت لجنة الاغاثة بالإدارة الاجتماعية  للتضامن الاجتماعى بالمنزلة  لمعاينه الحادث وحصر الخسائر  ومساعدة الاسر المتضررة .
وبالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعى وطبقا للقرار الوزاري رقم  433 لسنه 2022
 وتم صرف مساعده  عن خسائر الممتلكات  بحد أقصى 20000 الف جنيها لكل اسره مضاره من الحادث بعد استيفاء محاضر الشرطة والمستندات المؤيدة للصرف .

نفوق 8 ماشية فى حريق


كما تم صرف كراتين مواد غذائية وتموينية ولحوم للأسر المنكوبة وتكليف الوحدة الاجتماعية بتقديم كافة أوجه الدعم التي تحتاجها الأسر

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محافظة الدقهلية وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية ة التضامن الإجتماعي لجنة الاغاثة

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