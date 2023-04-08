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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان رياضي في الألعاب الترفيهية بمركز بدواى القديم بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم مركز شباب كفر بدواى القديم التابع لإدارة شباب المنصورة، مهرجان رياضي فى الألعاب الفردية الترفيهية، على أرض ملعب مركز الشباب،  ضمن خطة شهر أبريل 2023 بمشاركة الطلائع أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

وشملت فعاليات المسابقة والمهرجان الرياضي للألعاب الترفيهية، مسابقة بين الطلائع فى شد الحبل، وأيضا مسابقة في لعبة الكراسي الموسيقية، بالإضافة إلي لعبة البالونات، ومسابقات في الجري بين الطلائع، ومسابقات في اللياقة البدنية وسط أجواء تنافسية بين الطلائع بالمركز.

اختتم المهرجان الرياضي للألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواي، بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلائع الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية، فى إطار تشجيع الطلائع على ممارسة الرياضة، بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالمركز، ومشرفي الأنشطة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

يأتي تنفيذ المهرجان الرياضي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة محمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة.

وزير الشباب والرياضة الدقهلية الشباب والرياضة أعضاء الجمعية العمومية وزارة الشباب والرياضة ب إدارة شباب المنصورة محافظ الدقهلية

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