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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| شريف سلامة: وجود إسعاد يونس ضمن نجاح مسلسل كامل العدد

إسعاد يونس
إسعاد يونس

عبّر الفنان شريف سلامة، عن سعادته لمشاركة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في مسلسل “كامل العدد” وعودتها للتمثيل مجدداً، ومشاركتها ضمن النجاح للمسلسل.

قال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ظهور الفنانة العبقرية الكبيرة إسعاد يونس، كان شئ يجعلنا نعمل بحماس وحب ونشاط أكثر”.

وتابع قائلاً:"وجود الفنانة إسعاد يونس اعطانا حافز كبير في هذا العمل، فهي إضافة كبيرة جداً والعمل معها متعة".

خاص| شريف سلامة: بعد كامل العدد دينا الشربيني أصبحت صديقة عزيزة

بعد نجاحهما في كامل العدد.. شريف سلامة يحضر عزاء والد دينا الشربيني

يذكر أن حرص الفنان شريف سلامة على أن يكون من أوائل المعزيين للفنانة دينا الشربيني في وفاة والدها، بعدما قدما سويا عملا ناجحا في دراما رمضان 2023. 

حضر شريف سلامة عزاء والد دينا الشربيني، الذي أقيم مساء الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعدما أشاد بالتعاون معها من قبل. 

 

مسلسل كامل العدد 

وتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

شريف سلامة الفنان شريف سلامة اسعاد يونس الفنانة الكبيرة إسعاد يونس كامل العدد

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