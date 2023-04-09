إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ودراجة بخارية بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارتين مع دراجة بخارية بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم في طريق المطرية بورسعيد الجديد أمام مدينة المطرية.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين إنقلاب سيارة ربع نقل نتيجه اصطدامها بأخري وانجرافها لتصطدم بدراجه بخارية "موتوسكل"، وإصابة كلا من عصام. م. ح، حسن. ا. م ، إبراهيم. ع.م

تم نقل المصابين لمستشفي المطريه العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.