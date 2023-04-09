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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : إحالة 60 محضرا بمخالفات تموينية تم ضبطها للنيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.


وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 60 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

 ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر.


واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن
بلقاس واجا والجمالية وشربين والسنبلاوين وتمى الأمديد ونبروه والمنصورة والمنزلة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 8محاضر عدم مطابقة للمواصفات ؛27 محضر نقص وزن ؛2 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 12شيكارة ، 3 محاضر توقف عن الإنتاج ،  محضر عدم إعطاء بون صرف ،13 محضر عدم إعلان عن الاسعار  محضر عدم وجود شهادة صحية ، محضر سلع مجهولة المصدر ، 4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 120 زجاجة خل و120 عبوة فول مدامس و225 متر خرطوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


واستمرت اعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن واحياء المحافظة للمرور علي الاسواق والمحلات وكذا متابعة انتظام العمل بها والتصدي لكافة المخالفات ففي مركز ومدينة نبروه تم متابعة اعمال الحملة باشراف المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينةوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية .

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محافظ الدقهلية مباحث التموين الحملات التموينية الدكتور أيمن مختار التموين بالدقهلية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التفتيش والرقابة سلع مجهولة المصدر

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