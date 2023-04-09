زواج وداد من شوقي صحيح قانونياً.. مفاجآت مسلسل جعفر العمدة تتواصل

حالة من الجدل آثارها مسلسل جعفر العمدة، الذي تصدر التريند بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة 17 من العمل، خاصة مشهد زواج "وداد" زوجة "سيد العمدة" من "شوقي فتح الله" عقب خروجه من السجن، وذلك بسبب عدم منطقية المشهد، ولأن القانون المصري يوقع عقوبة على السيدة التي تجمع بين زوجين.

زواج وداد من شوقي صحيح قانونيا

من جانبها قالت أشجان البخاري، محامية بالنقض وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن زواج وداد من شوقي فتح الله ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة يعتبر زواج صحيح قانونياً في حالة الخلع أو رفع دعوى طلاق بعنوان مضلل.

وأضافت "البخاري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها قد تكون طلقت بعد حكم غيابي من المحكمة وأصبحت مطلقة رسميا، ولكن لا يحق لها الزواج إلا بعد مرور شهور العدة، لأنه لا يجوز شرعًا أن تجمع المرأة بين زوجين، فالشرع قد نهى عن ذلك، وفي حالة جمع المرأة بين زوجين فإنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا، لأنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل.

وأشارت إلى أن تلك الأزمة قانونياً يكون لها 3 سناريوهات أولا قيام الزوجة بخداع زوجها وتوقيع على ورقة طلاق بالغش وبدون علمه، عند شراء وداد محل التجميل الخاص بها وتوقيع سيد على الأوراق دون أن يقرأها، ويكون الطلاق صحيح قانونياً ولكنه باطلا من الناحية الشرعية، وهي قد وقعت في جريمة الزنا.

وتابعت: ثانياً رفع الزوجة دعوى خلع وحصولها على حكم غيابي ضد زوجها و أعطت عنوانا خاطئا للمحكمة، ثم قامت بالاتفاق مع المحضر بأن يكتب في المحضر عدم الاستدلال على مكان الزوج، فهنا الدعوى باطلة ولا يقع الخلع شرعا، وتكون وداد في هذه الحالة قد وقعت في الزنا، فالخلع هنا لم يقع لعدم معرفة الزوج.

أما عن الحالة الثالثة يكون جمع الزوجة بين زوجين وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، و تعتبر من تجمع بين الزوجين زانية بموجب القانون، ويجرّم زواج المرأة من شخص ثانٍ إلا بعد انقضاء فترة العِدَّة، وأن يكون بحوزتها الأوراق التي تثبت طلاقها أو خلعها بحكم المحكمة، وتعتبر أحداث المسلسل خيالية.

عقوبة المرأة التي تجمع بين اثنين

وعن العقوبة المتوقعة قالت "البخاري"، إن المادة (274) من قانون العقوبات المصري، تنص على أن المرأة المتزوجة إذا ثبت عليها الزنا يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ويحق لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه ويحق له معاشرتها كما كانت.

ونصت المواد من (273) إلى (276) في قانون العقوبات أن الجمع بين زوجين يعد من جرائم زنا، وتنص المادة (273) على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، فيما تنص المادة رقم (274) من قانون العقوبات "بأن المرأة التي يثبت زناها تحاكم بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين"، ويمكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

وخرج الفنان منذر ريحانة لأول مرة ليوضح كيفية زواج شوقي فتح الله من وداد دون أن تطليقها من سيد في مسلسل جعفر العمدة.

ورد منذر ريحانة خلال لقائه مع برنامج et بالعربي، عن حقيقة زواجه من وداد في ظل أحداث مسلسل جعفر العمدة قائلا: "اتجوزتها أكيد قانوني، والحلقات هتكون في منحنى وصراع بشكل مختلف لأن البيج بوس الثاني كان في السجن وراح يلتقوا".